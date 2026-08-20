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CHP YDK'da 9 milletvekili dosyası ertelendi

CHP YDK'da 9 milletvekili dosyası ertelendi
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda, partiden istifa ederek YENİ Parti'ye katılan dokuz milletvekilinin dosyası, hukuki ve teknik gerekçelerle 18 Eylül Cuma gününe ertelendi. Karar için istifa dilekçeleri veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru gerekiyor.

(ANKARA) - CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK), bir süre önce CHP'den istifa ederek, YENİ Parti'ye katılan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da aralarında yer aldığı dokuz milletvekilinin disiplin süreci 18 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek YDK toplantısına ertelendi.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen YDK toplantısında 81 dosya değerlendirildi. Dosyalar arasında bir süre önce CHP'den istifa ederek, YENİ Parti'nin kuruluşunda yer alan dokuz milletvekilinin dosyaları da bulunuyordu. Dokuz milletvekili hakkında karar verilemezken, dosyalar 18 Eylül Cuma günü yapılması planlanan YDK toplantısında yeniden ele alınacak.

CHP'li kurmayları erteleme kararına ilişkin olarak hukuki ve teknik gerekçelerin neden olduğunu belirtiyor. Alınan bilgilere göre, CHP Genel Merkezi'ne istifa dilekçelerini göndermeyen bu dokuz milletvekilinin dosyaları hakkında karar verilebilmesi için milletvekillerinin istifa dilekçelerini CHP Genel Merkezi'ne iletmesi ya da CHP yönetiminin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak bu isimlerin başka bir partiye üye olup olmadıklarını sorması gerekiyor.

Kaynak: ANKA
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