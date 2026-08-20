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Bozyazı'da Motosiklet-Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

Bozyazı'da Motosiklet-Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

H.A. idaresindeki 42 KD 342 plakalı kamyonet, Atatürk Bulvarı'nda S.B'nin kullandığı 33 BAF 573 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü S.B. yaralandı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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