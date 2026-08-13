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Mersin'de Traktör-Motosiklet Çarpışması: Sürücü Yaralandı, Kaza Anı Kamerada

Mersin'de Traktör-Motosiklet Çarpışması: Sürücü Yaralandı, Kaza Anı Kamerada
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Mersin'in Mut ilçesinde traktör ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü M.D. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; görüntülerde motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle traktörün altına girdiği görüldü.

Mersin'de traktör ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Mut ilçesi Cuma Pazarı üstündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.B. idaresindeki traktör ile M.D. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün traktörün ön kısmının altına girdiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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