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Akdeniz'de Yol Yenileme Çalışmaları Sürüyor

Akdeniz'de Yol Yenileme Çalışmaları Sürüyor
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Akdeniz Belediyesi ekipleri, Hal, Üçocak, Mahmudiye ve Gündoğdu mahallelerinde kilit taşı, karo tamiratı ve asfalt yama çalışmaları yaptı. Kazanlı'da zarar gören yollar yenilenirken, Adanalıoğlu'nda yol açma çalışması gerçekleştirildi. Başkan Vekili Beşikci, 65 mahalleye ayrım yapmadan hizmet ulaştıracaklarını belirtti.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri, yollarda yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hal, Üçocak, Mahmudiye ve Gündoğdu mahallelerindeki sokaklarda kilit taşı ve karo tamiratı ile asfalt yama çalışmaları yaptı.

Kazanlı Mahallesi'nde zarar gören yolları yenileyen ekipler, Adanalıoğlu Mahallesi'nde ise yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ihtiyaç duyulan hizmetleri ilçedeki 65 mahalleye ayrım yapmaksızın ulaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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