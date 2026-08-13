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Mut'ta Traktör-Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

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Mersin'in Mut ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Mersin'in Mut ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kale Mahallesi'nde plakaları öğrenilemeyen G.B. idaresindeki traktör ile M.D'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosikletten düşen M.D. yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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