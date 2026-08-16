Mersin'de torbacı operasyonu: 4 tutuklama

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen torbacılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve sentetik ecza maddesi ile hassas terazi ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında B.G. ve U.G. isimli şüphelilerden toplam 1,70 gram esrar ele geçirildi. E.Ç. isimli şüphelinin üzerinde ise 20 sentetik ecza maddesi bulundu.

M.İ. isimli şüpheliden yapılan aramalarda ise 60,5 gram esrar, 16 uyuşturucu hap, 42,5 gram alfa-metil-fenetalamin maddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan haklarında tahkikat evrakı hazırlanan B.G., U.G., E.Ç. ve M.İ., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı