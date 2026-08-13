Haberler

Mersin'de Tetikçilik Operasyonu: 6 Tutuklama

Mersin'de Tetikçilik Operasyonu: 6 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de suç örgütü adına tetikçilik yapmak üzere geldikleri belirlenen 2 kişi, operasyonla eylemi gerçekleştiremeden yakalandı. Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Mersin'de suç örgütü adına tetikçilik yapmak üzere kente geldikleri öne sürülen 2 kişi, düzenlenen operasyonla eylemi gerçekleştiremeden yakalandı. Olayla bağlantılı 4 şüphelinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında bir otelde konaklayan D.C. ve C.Ü.'nün kaldıkları odalarda arama yapıldı. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ile 8 fişek ele geçirilirken, otelin yan sokağında şüpheliler tarafından bırakıldığı belirlenen plakasız motosiklet de bulundu. Gözaltına alınan D.C. ve C.Ü.'nün ifadelerinde, suç örgütü adına tetikçilik yapmak üzere hedeflerindeki H.T. isimli kişi için kente geldiklerini beyan ettikleri belirtildi. Eylemi gerçekleştiremeden yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturmanın devamında olaya karıştıkları belirlenen 10 şüpheliden C.Y., C.A.İ., S.B. ve M.M.O. da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.D., F.O., M.K., H.K., R.T. ve Ö.F.G. hakkında ise denetimli serbestlik hükümleri uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi

Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti'ye katılacağını açıkladı

İYİ Parti'den istifa eden vekilin yeni adresi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti Heyeti'nden açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MMA dövüşçüleri sokakta birbirine girdi

MMA dövüşçüleri sokakta birbirine girdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman:  AK Parti'nin rakibi yine AK Parti'dir

"Muhalefet koltuk kapmaca oynuyor, AK Parti'nin rakibi AK Parti'dir"
Fenerbahçe'de ayrılık! Taraftarın sevgilisi para kazandırarak gitti

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti

Ünlü oyuncunun yaptığı ayıba bakın: Kendisi itiraf etti
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama
Dünya devinden Osimhen hamlesi! Galatasaray ile görüşmeler yapılıyor

Son dakika! Galatasaray Osimhen'i mi satıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...

Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...