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Mersin'de Sokak Satıcılarına Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Mersin'de Sokak Satıcılarına Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
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Mersin'de Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

Mersin'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda farklı türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında A.G. isimli şahsın üzerinde 4,75 gram esrar, S.A.'dan 7,26 gram metamfetamin, G.Y.'den 2,44 gram metamfetamin, K.T.'den ise 35 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. G.A.A. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada ise 52,70 gram kokain ile 2 adet sentetik ecza olduğu değerlendirilen madde bulundu.

Gözaltına alınan A.G., S.A., G.Y., K.T. ve G.A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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