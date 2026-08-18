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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Mersin'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı. Operasyonda 27 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Merkez ilçeler Yenişehir, Mezitli ve Toroslar'da düzenlenen operasyonda şüpheliler İ.Y. ve İ.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında 27 gram sentetik uyuşturucu, 6 sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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