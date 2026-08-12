Mersin'de Büyük Kaçak Operasyon

Mersin'in Yenişehir ilçesinde gümrük kaçağı 3 bin 850 elektronik sigara ile 300 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak elektronik sigara ticareti yaptığını belirlenen şüpheli operasyonla yakalandı.

Şüphelinin iş yeri ve ikametinde yapılan aramada gümrük kaçağı 3 bin 850 elektronik sigara ile 300 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA