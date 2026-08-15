Mersin'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 13 Milyon TL Değerinde Kokain ve 122 Kilo Esrar Ele Geçirildi

MERSİN'e Ekvator ve Malta güzergahından gelen gemiden tahliye edilen konteynerde piyasa değeri 13 milyon 960 bin TL olan 3 kilo 490 gram kokain, bir araçta yapılan aramada da 122 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de önceki gün Ekvator ve Malta güzergahından gelen gemiden tahliye edilen konteyner, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması kapsamında X-Ray taramasından geçirildi. Yapılan kontrollerde, konteynerin soğutucu motor kısmında yaklaşık piyasa değeri 13 milyon 960 bin TL olan 3 kilo 490 gram kokain ele geçirildi.

Yürütülen çalışmaların devamında dün de Mezitli ilçesinde bir araçta arama gerçekleştirildi. Aramada, daralı ağırlığı toplam 122 kilo 300 gram olan takoz esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen E.İ.G., M.E. ve H.M.H. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı