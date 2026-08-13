Tarsus'ta Üreticilere Basınçlı Su Tankeri Hibesi

Mersin'in Tarsus ilçesinde Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında temin edilen basınçlı su tankerleri, yüksek rakımda üretim yapan üreticilere hibe edildi.

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve özellikle orman yangınlarına karşı mücadele kapasitesinin artırılması amacıyla yürütülen KDAKP Projesi kapsamında, 600 metre ve üzeri rakımda yaşayan üreticilere basınçlı su tankerleri teslim edildi. Tarsus Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen dağıtım programına Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ateş, Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke ve üreticiler katıldı.

Tankerler hem tarımsal üretimde hem yangınla mücadelede kullanılacak

Proje kapsamında üreticilere hibe edilen basınçlı su tankerlerinin, öncelikle üreticilerin kendi tarım arazilerinde ihtiyaç duydukları sulama ve su temini çalışmalarında kullanılmasının yanı sıra, bölgede meydana gelebilecek orman yangınlarına ilk müdahalede destek sağlamak amacıyla da kullanılacağı belirtildi.

Özellikle yüksek rakımlı ve ormanlık alanlara yakın bölgelerde yaşayan üreticilerin yangınlara karşı müdahale kapasitesinin artırılmasını hedefleyen uygulamanın, tarımsal üretimin korunmasına ve kırsal alanlarda yangın riskine karşı dayanıklılığın güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

"Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Programda konuşan Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke, üreticilerin yalnızca ekonomik açıdan değil, doğal afetler ve yangınlar gibi risklere karşı da desteklenmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Teke, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde tarımsal üretim yapan üreticilerin ihtiyaçlarının karşılanmasının bölge tarımının sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu belirterek, basınçlı su tankerlerinin hem üreticilerin kendi arazilerinde hem de ihtiyaç halinde yangınla mücadelede kullanılmasının önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.

Üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik projeleri desteklemeye ve kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Teke, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Program, basınçlı su tankerlerinin üreticilere teslim edilmesi ve yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı