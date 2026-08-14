Erdemli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest kaldı. Aramalarda 2 kilo 810 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramada 2 kilo 810 gram sentetik uyuşturucu ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.
Kaynak: AA