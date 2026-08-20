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HÜDA PAR'dan dijital denetim çağrısı

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HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, gençleri ve aile yapısını tehdit eden zararlı dijital içerikler ile Siyonist odaklarca fonlanan müzik gruplarının denetlenmesi gerektiğini, bu kapsamda yerli ve güçlü dijital etik kurulları oluşturulmasını önerdi. Ayrıca Mersin'deki muz üreticilerinin ithal muz nedeniyle yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Siyonist odaklar tarafından fonlanan müzik gruplarının ve gençlere yönelik zararlı dijital içeriklerin sıkı bir şekilde denetlenmesi şarttır. Bu amaçla yerli ve güçlü dijital etik kurulları oluşturularak aile kurumunu ve gençliği tehdit eden yayınların önüne geçilmelidir." dedi.

Dinç, Meclis'teki basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ateşkese rağmen devam ettiğini söyledi.

Mersin'de gerçekleştirdikleri çeşitli ziyaretler hakkında bilgi veren Dinç, şehirdeki muz üreticilerinin sorunlarını aktardı.

Dinç, yerli üreticilerin ithal muzun yoğunlukta olması nedeniyle yerli muzu değerinde satamadıklarını söylediğini aktararak, "Kendi çiftçilerimizi korumamız gerekiyor. Çiftçi çökerse memleket çöker. Bizim hem çiftçimize hem de memleketimize sahip çıkmamız gerekir." diye konuştu.

Gençlerin dijital ortamda çeşitli tehlikelerle karşılaştığını kaydeden Dinç, gençleri ve aile yapısını korumanın devletin, siyasetin öncelikli görevleri arasında yer aldığını belirtti.

Dinç, dijital platformlardaki toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini hedef alan içeriklerin önemli bir gündem başlığı haline geldiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençleri müstehcen içeriklere maruz bırakabilecek yayın ve etkinliklerin kamu yararı ile çocukların üstün yararı ilkeleri çerçevesinde denetlenmesi büyük bir önem taşımaktadır. Siyonist odaklar tarafından fonlanan müzik gruplarının ve gençlere yönelik zararlı dijital içeriklerin sıkı bir şekilde denetlenmesi şarttır. Bu amaçla yerli ve güçlü dijital etik kurulları oluşturularak aile kurumunu ve gençliği tehdit eden yayınların önüne geçilmelidir."

Kaynak: AA
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