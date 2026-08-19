100 Bin Liralık Çilingir Çantası Gizemli Şekilde Geri Döndü

Mersin'de bir oto çilingirin gece iş yerini kapatırken dışarıda unuttuğu yaklaşık 100 bin lira değerindeki takım çantası, sabaha karşı bir kişi tarafından götürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından aynı kişi, çantayı bir gün sonra aldığı yere eksiksiz şekilde geri bıraktı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Erdemli ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 30 yıldır oto çilingirlik yapan Burçin Özer, gece iş yerini kapattığı sırada içerisinde mesleğinde kullandığı özel ekipmanların bulunduğu yaklaşık 100 bin lira değerindeki çilingir takım çantasını dışarıda unuttu. Sabah yeniden iş yerine geldiğinde çantanın yerinde olmadığını fark eden Özer, çevrede yaptığı aramadan sonuç alamayınca iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz bir kişinin yaklaşık 40 kilogram ağırlığındaki çantayı alarak götürdüğü görüldü. Özer, olayın ardından güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte emniyete müracaat etti. Olaydan bir gün sonra ise çantayı götüren kişi, sabahın erken saatlerinde yeniden iş yerinin önüne gelerek çantayı geri bıraktı. Çantasına kavuşan Özer, yaptığı kontrolde içerisindeki özel çilingir ekipmanlarının eksiksiz olduğunu belirledi.

Yaşananları anlatan Özer, "Kullandığım Scooter'u içeri almak için takım çantamız ağır, 40 kilo civarlarında, dışarı bırakmıştık. Motosikleti içeri aldık, ışıkları kapattık. Dalgınlığıma gelmiş, gece yarısı ışıkları da söndürdüğümüz için çantayı kapının önünde çiçeğin yanında fark edememişiz. Sabah iş çıktı, çantayı bulamayınca kameraya baktık. Sabah 05.00 civarları malum şahıs gelmiş, çantayı almış maket aracın içine koymuş. Biz de oraya bıraktı diye düşündük baktık yok. Daha sonra da gelip almış götürmüş. Bir gün sonra da sabah 04.50'de çantayı geri bırakmış. Yani saklama amaçlı götürdü, aldı bir işi vardı onu mu gördü, orasını biz de bilemiyoruz" dedi.

"Çantanın eksiksiz gelmesi bizi çok mutlu etti"

Çantanın içerisinde oto çilingirlik mesleğinde kullanılan çok sayıda özel ekipman bulunduğunu belirten Özer, geri bırakılan çantadaki malzemelerin eksiksiz olduğunu söyledi. Özer, "Neden aldığını biz de bilmiyoruz. Bazı arkadaşlar espri yaptı. 'Adamın bir işi varmış, halledip geldi' diye. Bazıları, 'Senden aldı, bir yerleri açtı, soyguna mı bulaştı' diye. Ama biz gerekli yerlere görüntüleri de verdik. Şahsın görüntülerini verdik, çantayı bıraktığına dair görüntüleri de verdik. Bundan sonrası kolluk kuvvetlerinde" diye konuştu.

"Çantada transponder ve özel çilingir ekipmanları vardı"

Takım çantasındaki malzemelerin güncel değerinin yaklaşık 90 bin ile 100 bin lira arasında olduğunu ifade eden Özer, çantada maddi değerinin yanı sıra mesleki açıdan önem taşıyan ve kendilerinin yaptığı özel ekipmanların da bulunduğunu kaydetti. Çantadaki malzemeleri anlatan Özer, "İçerisinde değerini biçemediğimiz, elimize kolay gelen, yaptığımız ürünler de var. Ama ana malzemelerden matkap pahalı, otomatik cihazlar, Avrupa otomobiller için kullandığımız maymuncuklar, transponderler, tornavida setleri, çilingirlerin kullandığı ürünler var. Bugün almaya kalksak 90 ila 100 bin lira civarı. Çok şükür Allah'a eksiksiz teslim aldık. Niye götürdüğünü biz de merak ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı