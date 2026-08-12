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İmamdan 26 yıllık gelenek: Kur'an kursu öğrencilerine ödül

İmamdan 26 yıllık gelenek: Kur'an kursu öğrencilerine ödül
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Mersin Erdemli'de imam Ali Köse, 26 yıldır yaz Kur'an kursu öğrencilerini hayırseverlerin desteğiyle altın, bisiklet ve çeşitli hediyelerle ödüllendiriyor. Bu yıl 90'dan fazla öğrenciye hediye verilirken, 50'den fazla öğrenci Kur'an okumaya geçti. Öğrenciler hediyelerin kendilerini motive ettiğini belirtti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir cami imamı geleneksel hale getirdiği ödüllendirme ile 26 yıldır yaz Kur'an kurslarına gelen çocukların gönlüne dokunuyor. Bu yılda altından, bisiklete kadar bir çok hediye verilirken, öğrencilerin 50'den fazlasının Kur'an'a geçtiği belirtildi.

İlçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi Yeni Camii'nin İmam Hatibi Ali Köse, yaz Kur'an kurslarına gelen çocuklara her yıl olduğu gibi bu sene de çeşitli ödüller verdi. Bugüne kadar görev yaptığı tüm camilerde hayırseverlerin desteğiyle uyguladığı ödüllendirme programında 26. yılına giren imam Köse, esnaflar ve hayırseverlerin desteğiyle derecelerine göre çocuklara altın, bisiklet, para ödülü ve çeşit çeşit hediyeler verdi. Ödüllerini alan öğrencilerden hem öğrendikleri sure, ayet, hadis, dua ve ilahileri okudu.

26 yıldır bu uygulamayı yaptıklarını belirten İmam Hatip Ali Köse," Bizim için gerçekten mutlu, onur verici bir durum. Tabii bu yaz sıcağında ailelerimizin de desteği çok yoğun. Bu yıl 7 bisikletimiz, 12 gram altınımız, 30 tane de para ödülümüz var. 90'ın üzerinde öğrencimize yine ayrıca hediyelerimiz var. Tüm öğrencilerimiz hediyelerini alıyor" dedi.

"50'nin üzerinde öğrencimiz Kur'an-ı Kerim'e geçti"

Öğrencilerin 1,5 ay gibi bir zaman diliminde din, diyanet, ahlaki değerlere sahip çıkma konusunda eğitimler verdiklerini anlatan Köse," 5 tane hoca arkadaşımızla birlikte bu eğitimi verdik. Buradan hoca arkadaşlarımıza da desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. 50'nin üzerinde Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencimiz oldu. Bunların içinde de üstün başarılı olup Yasin ve çeşitli sureler ezberleyen öğrencilerimiz oldu. Onların arasında da yüksek puanı olanlara da çeşitli hediyelerimiz oldu. Öğrencilerimize bu bir doping, bir gayret vermesine vesile oluyor" ifadelerini kullandı.

11 yaşındaki Ümitcan Kulu," Kur'an'a geçtim, çok güzel ve emeğimin karşılığında bisiklet aldım. Ali hocaya çok teşekkür ederim beni Kur'an'a geçirdiği ve bana bu bisikleti kazandırdığı için" dedi.

Öğrencilerden Fatma Uçar," İlk başladığımızda cüzdeydim, sonra Kur'an'a geçtim. Sınavlara çok çalıştım. Bisiklet kazandım, çok heyecanlıyım" derken Narin Yazgan'da, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok çalıştım bu hediyeyi almak için. Bütün camilerde bu uygulamanın yapılmasını istiyorum. Çocukları buraya gelmeye teşvik ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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