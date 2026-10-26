Basri İlhan, YENİ Parti Malatya İl Başkanlığını Barış Yıldız'dan devraldı

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Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) – YENİ Parti Malatya İl Başkanlığına seçilen Basri İlhan, görevi Barış Yıldız'dan törenle devraldı. İlhan, Malatya'nın sorunlarının çözümü için sahada olacaklarını belirterek, "Malatya'da YENİ Parti'yi iktidar yapacağız" dedi.

YENİ Parti Malatya 1. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanlığı görevine seçilen Basri İlhan, görevini önceki başkan Barış Yıldız'dan törenle devraldı.

Törende konuşan Barış Yıldız, deprem sonrası yaşanan zorlu süreçte Malatya için mücadele ettiklerini belirterek, "Malatya'nın en zor günlerinde demokrasi, hukuk ve adalet değerleri için çalıştık. Ülkemizde de bu değerlerin en çok sınandığı dönemlerde görev yaptık" dedi.

YENİ Parti'nin kuruluşuna da değinen Yıldız, Özgür Özel'in liderliğinde "umutsuz vatandaşlara umut olmak" amacıyla yola çıktıklarını ifade etti.

Basri İlhan ile uzun yıllardır Malatya'nın sorunları üzerine istişarelerde bulunduklarını belirten Yıldız, "Üyelerimizin ve kongre delegelerimizin desteğini alan, siyasi ve sosyal yaşamımda çok değer verdiğim Basri İlhan'a görevi devretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bundan sonra da onun liderliğinde mücadelemizi birlikte sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

BASRİ İLHAN: "MALATYA'NIN SORUNLARINA NEŞTER VURACAĞIZ"

YENİ Parti Malatya İl Başkanlığı görevine seçilen Basri İlhan da kendisine güvenen parti üyelerine ve delegelere teşekkür etti. Barış Yıldız ile uzun yıllardır birlikte çalıştıklarını söyleyen İlhan, "Biz Malatya'yı seviyoruz ve bu şehrin sorunlarına neşter vurmak için buradayız. Üyelerimizin bize verdiği bu onurlu görevi hakkıyla yerine getireceğiz" dedi.

Yeni dönemde sahada aktif siyaset yürüteceklerini vurgulayan İlhan, "Malatya'nın sokaklarında, caddelerinde olacağız. Gençlerimizin, emeklilerimizin, esnafımızın ve sanayicilerimizin sorunlarıyla tek tek ilgilenecek, çözüm üretmek için çalışacağız" diye konuştu.

"MALATYA'DA YENİ PARTİ'Yİ İKTİDAR YAPACAĞIZ"

Partisinin hedeflerine ilişkin de konuşan İlhan, "Özgür Özel'in ortaya koyduğu hedef doğrultusunda YENİ Parti'yi Türkiye'de iktidara taşıyacağız. Malatya'da da partimizi iktidar yapmak için çalışacağımıza söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Barış Yıldız'ın görev süresince büyük emek verdiğini belirten İlhan, "Başkanımızın gece gündüz demeden verdiği mücadeleyi yakından biliyorum. Kendisine, yönetim kurulumuza ve ilçe teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Bu onurlu görevi devralmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Barış Yıldız ile Basri İlhan tokalaşırken, törende çiçek takdimi gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA