Malatya Kale'de 30 metre derinliğindeki kuyuya düşen genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Malatya Kale'de 30 metre derinliğindeki kuyuya düşen genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Kale ilçesinde yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düşen genç, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı. İlk müdahalesi 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan genç, hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Kale ilçesinde yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düşen genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bahri Mahallesi Erenli Merkez Küme Evleri'nde K.D. (21), yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Halat yardımıyla kuyuya inen itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından K.D'yi kurtardı.
112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan K.D, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA