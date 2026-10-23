Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Malatya'da konuştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye son 25 yılda spor tesisleri devrini yaşamıştır. Avrupa'nın en modern stadyumları, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, pek çok tesisi ülkemize kazandırılmış, yapılmaya devam ediyor." dedi.

Bakan Bak, Yeşilçam Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, yapımı tamamlanan Melekbaba Spor Kompleksi'nde sporcularla buluştu.

Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Kütüphanesi'nde düzenlenen gençlik ve spor yatırımlarının açılış törenine katılan Bak, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak Türkiye genelinde 650'ye yakın gençlik merkezi inşa ettiklerini belirtti.

Şehir Kütüphanesi'nin de destek verdikleri yatırımlardan biri olduğunu belirten Bak, şöyle konuştu:

"Sadece bununla kalmadık. Malatya'da 6 Şubat 2023 depreminde yaşadığı büyük bir yıkım var. Gençlerin morale ihtiyacı var, gençlerin sosyalleşmeye ihtiyacı var, gençlerin çalışmaya ihtiyacı var ve bu gençlerin spor yapmaya ihtiyacı var, gençlerin sosyal ortamlarda olmaya ihtiyacı var. Bununla ilgili olarak da arkadaşlarımız, değerli milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız bize geldiler. Projelerini anlattılar, biz de bunları destekledik. Yaklaşık 3,5 milyar liralık bir yatırım ilk etapta gerçekleştirdik. Bunların 43 tanesi spor tesisi, gençlik tesisi, ortaya çıktı, yapılıyor. Bir kısmını açıyoruz, bir kısmı yüzde 70'in üzerinde. Onları bir dahaki gelişimizde, bahara doğru açacağız."

Bak, kentte gençlere ve sporculara yönelik önemli tesisler kazandırdıklarını aktararak, "Beydağı Gençlik Kampı'nı yaptık. Orduzu'da da 5 bin kişilik spor salonu ve jimnastik salonu bulunuyor. Melekbaba Mahallesi'ndeki gençlik merkezinin yanında spor salonu, kapalı futbol sahası, tribünlü amatör futbol sahası, tenis kortları, bocce tesisi ve basketbol sahasının yer aldığı güzel bir tesis ortaya çıktı." dedi.

"Türkiye son 25 yılda spor tesisleri devrini yaşamıştır"

Gençlerin spor yapmasını çok önemsediklerini ve bu konuda da şanslı olduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski bir futbolcu olarak sporun içinden geldiğini dile getiren Bak, "Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimat, Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisleri inşaatının arttırılması. Gerçekten Türkiye son 25 yılda spor tesisleri devrini yaşamıştır. Avrupa'nın en modern stadyumları, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, pek çok tesisi ülkemize kazandırılmış, yapılmaya devam ediyor. Pek çok yerde de bu tesislerin benzerleri inşa etmeye devam ediliyor." diye konuştu.

Malatya için ön çalışmaları yaptıklarını ve ikinci bir yatırım paketini daha hayata geçireceklerini vurgulayan Bakan Bak, "Onlar da muhtemelen 2 milyarı bulacak bir rakam aşağı yukarı. Onun da protokollerini yapacağız ve 2027 itibarıyla bunların da inşaatları başlayacak ve Malatya'mızı bir kültür, kütüphane, spor şehri haline getirmek için yatırımlarımıza devam edeceğiz." dedi.

Kentteki üniversiteler için 2 bin kişilik bir öğrenci yurdu yapacaklarını kaydeden Bak, üniversitelerin spor salonu talepleri olduğunu ve onları da projeler içerisine aldıklarını belirtti.

Bu çağı tehdit eden en önemli sorunun bağımlılık olduğuna dikkati çeken Bak, dijital bağımlılık ya da uyuşturucu, içki, kumar gibi bağımlılıklarla mücadelede sporu çok etkili olarak kullandıklarını söyledi.

Sporun birleştirici, iyileştirici gücüne inandıklarını aktaran Bak, hareketsizlik ve obezite ile mücadelede de sporun etkili bir mücadele aracı olduğuna değindi.

"Yurtlarda 1 milyon kapasiteye ulaştık"

Yurt yatırımlarına işaret eden Bakan Osman Aşkın Bak, şöyle konuştu:

"Malatya'mızda şu anda öğrenci yerleştirmemiz tamamlanmış ve yeni bir yurdumuzu da ilave ediyoruz. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon kapasiteye ulaştık. Barınma sorununu öğrencilerimizin karşılıyoruz. Bize başvuran öğrencilerin yüzde 98-99'unu yerleştirdik. Yeni yurtların inşaatları devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılında çok daha rahat bir konuma geleceğiz. Yani öğrencilerimiz üniversiteyi kazandıkları şehre geliyorlar, onları bekleyen bir yurdumuz var KYK yurdumuz. Bu yurtlarımızda biz onlara sabah kahvaltısını ücretsiz veriyoruz, akşam yemeğini ücretsiz veriyoruz ve sadece bunun karşılığında 1300-1400 lira gibi bir rakam alınıyor. Böyle bir sistemi dünyada yapan yok. Türkiye bunu başarmış. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Hakikaten gençlerimize barınma konusunda sağladığı imkanlardan dolayı, bize yatırımlardaki verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni yeni yatırımlara devam edeceğiz. Yaklaşık 650 bin öğrencimize karşılıksız burs veriyoruz. Bize başvuran her bir öğrenciye kredi veriyoruz. Toplamda 1 milyon 700 bin üniversiteli öğrenciye burs ve kredi veriyoruz."

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de gençlere seslenerek "Artık yapay zeka ve bilişim çağındayız. Bundan sonra emek yoğun iş gücünün olmadığı, büyük üretim merkezlerinin artık robotik teknolojilerle üretim yaptığı bir zamana geçiyoruz. Artık 'ne iş olursa yaparım' tarzında bir iş gücü yok. Mutlaka sizin para kazanacağınız, geçiminizi sağlayacağınız bir mesleği, bir uzmanlığı çok iyi yapmanız gerekiyor." dedi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğinde bugün Malatya'da depremin izlerini sildiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'nin de konuşmalarının ardından kente kazandırılan bazı spor tesislerinin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA