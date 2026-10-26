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Malatya'da tavuk kavgası davasının ilk duruşmasında sanıklar bıçaklamayı reddetti

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Malatya'da tavuk kavgası davasının ilk duruşmasında sanıklar bıçaklamayı reddetti
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Malatya'da iddiaya göre tavukların bahçeye girmesi nedeniyle çıkan komşu kavgasında 31 yaşındaki İ.A. bıçaklanarak hayatını kaybetmişti; davanın ilk duruşması görüldü. Tutuklu sanıklar M.Ö. ve A.F. suçlamaları reddetti, mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Malatya'da tavukların bahçeye girmesi nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada 31 yaşındaki İ.A.'nın bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Tutuklu sanıklar M.Ö. (38) ve A.F. (26) hakim karşısına çıktı.

Olay, 8 Şubat 2026 tarihinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bahçe sınırı ve tavuklar nedeniyle komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada göğsünden bıçaklanan İ.A. hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, hayatını kaybeden kişinin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Kasten öldürme suçlamasıyla yargılanan sanıkların savunmaları alınırken, aile yakınları ve tanıklar da dinlendi.

Suçlamaları reddeden sanıkların yargılanmasına devam edilmesi için mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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