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Malatya Doğanşehir'de 13 dönümden 70 ton birinci sınıf elma bekleniyor

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Malatya Doğanşehir'de 13 dönümden 70 ton birinci sınıf elma bekleniyor Haber Videosunu İzle
Malatya Doğanşehir'de 13 dönümden 70 ton birinci sınıf elma bekleniyor
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde elma hasadı sürüyor; üreticiler bu yılki rekolte ve ürün kalitesinden memnun. 13 dönümlük arazide yaklaşık 70 ton birinci sınıf elma beklenirken hasatta çalışan işçiler günde yaklaşık 10 ton ürün topluyor.

Malatya'da elma hasadı sürerken, üreticiler bu yılki rekolte ve ürün kalitesinden memnun. Doğanşehir ilçesinde 13 dönümlük arazide yaklaşık 70 ton birinci sınıf elma beklenirken hasatta çalışan işçiler de günlük yaklaşık 10 ton ürün topluyor.

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde hasat mesaisi devam ediyor. Geçen yıl zirai don nedeniyle yaşanan kayıpların ardından bu sezon verimli bir dönem geçiren üreticiler yüksek rekolte beklentisiyle hasat çalışmalarını sürdürüyor.

Günde 10 ton elma topluyorlar

Hasatta işçi olarak çalışan Vayiz Alabaş 13 dönümlük arazide 13-14 kişilik ekiple çalıştıklarını belirterek günde yaklaşık 10 ton elma topladıklarını söyledi. Hasadın yaklaşık bir haftada tamamlanmasının planlandığını aktaran Alabaş şu ana kadar yaklaşık 45 ton ürün toplandığını geriye 20-25 ton civarında elma kaldığını ifade etti. Hasat döneminde işçilerin günlük yevmiyelerinin bin 500 ila bin 750 lira arasında değiştiğini kaydeden Alabaş sezonun bereketli geçtiğini belirterek, Erkenek'in meyve üretimiyle öne çıkan bir lokasyon olduğunu kaydetti.

Üretici rekolteden memnun

Elma üreticisi Muhammed Mustafa Kılıç ise 13 dönümlük arazide yaklaşık 70 ton birinci sınıf elma rekoltesi beklediklerini söyledi. Sezonun iyi geçtiğini belirten Kılıç, elmanın toptan satış fiyatının 20 lira civarında olduğunu ifade ederek, mevcut fiyatın üretici açısından yeterli olduğunu kaydetti. Geçen yıl yaşanan zirai donun ardından bu sezon verimli bir dönem geçirdiklerini ifade eden Kılıç, tüketicilerin de elmayı uygun fiyatlarla satın alabilmesini temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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