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Malatya'da 29 Ekim kutlamaları Mevlid ve Hatm-i Şerif duasıyla başladı

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Malatya'da 29 Ekim kutlamaları Mevlid ve Hatm-i Şerif duasıyla başladı
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Malatya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü kapsamında Mevlid ve Hatm-i Şerif programıyla başladı. Atatürk Anıtı'nda çelenk sunuldu ve Türk bayrağı dağıtıldı; akşam kortej, bayrak yürüyüşü ile bando konseri düzenlenecek.

Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla Malatya'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Mevlid ve Hatm-i Şerif programıyla başladı. Kutlamalar, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni ve Türk bayrağı dağıtımıyla devam etti.

Malatya Valiliği tarafından hazırlanan program kapsamında, öğle saatlerinde Kernek Karagözlüler Camisi'nde Mevlid ve Hatm-i Şerif duası okundu. Ardından Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Program, Yeni Cami Meydanı'nda Türk bayrağı dağıtımıyla sürdü. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bugün akşam saatlerinde Doğa Cadde AVM önünde kortej ve bayrak yürüyüşü gerçekleştirilecek. Etkinlikler, saat 19.30'da Malatyapark AVM önünde düzenlenecek bando konseriyle devam edecek.

Kutlamalar, 29 Ekim Perşembe günü de çeşitli etkinliklerle sürecek. Program kapsamında saat 09.30'da Malatya Valiliği'nde tebrikat töreni, saat 10.00'da ise Sümer Park önünde Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni düzenlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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