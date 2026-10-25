Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da 19-25 Ekim'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 3 bin 498 sentetik ecza hapı, 243 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 19-25 Ekim'de sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, operasyonda, 3 bin 498 sentetik ecza hapı ve 243 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA