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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

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Malatya'da 19-25 Ekim'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 3 bin 498 sentetik ecza hapı, 243 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 19-25 Ekim'de sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda, 3 bin 498 sentetik ecza hapı ve 243 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA
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