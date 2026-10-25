Malatya'da anne ve kızı KPSS'ye aynı okulda girdi! Kızı hazırlıkta annesine yardım etti

Malatya'da yaşayan Çiğdem Kanbay ile üniversite sınavına hazırlanan kızı Sude Kanbay, Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Ortaöğretim oturumuna aynı okulda girdi.

Kentte, 2026- Kpss Ortaöğretim oturumu için sabahın erken saatlerinden itibaren adaylar, sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Adaylardan Çiğdem Kanbay ve kızı Sude Kanbay, birlikte geldikleri Şehit Kemal Özalper Ortaokulu'nda farklı salonlarda sınava girdi.

SINAV BELGESİNE BAKINCA ŞAŞIRDILAR

Sınav giriş belgelerini kontrol edince çok mutlu olduğunu anlatan ev hanımı Çiğdem Kanbay, "Önce çok şaşırmıştım. Sınav kağıtlarına baktığımda ikimizin de aynı okulda sınava gireceğimizi gördüm. Sınav yerlerimizin şans eseri farklı yerler olmamasına çok sevindim. Kızım çok yoğun bir süreçten geçiyor. Bu yıl üniversite sınavına da girecek. Buna rağmen hazırlık sürecinde bana sınav için yardımcı oldu. Tabii ki genç rakiplerle yarışamam ama yapabildiğim kadarıyla bir şeyler yapacağım. Şimdi ayrı sıralarda aynı sorular için ter dökeceğiz, elimizden geleni yapacağız" dedi.

ANNEMİN VAZGEÇMEMESİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ

Annesinin azmiyle gurur duyduğunu belirten Sude Kanbay ise "Annemle beraber bugün bu okulda sınava giriyoruz. Ben de ilk duyduğumda çok şaşırdım ama annemin benimle aynı okulda sınava girmesinden dolayı çok mutluyum. Umarım o da benimle beraber güzel şeyler başarır. Kendi adıma, üniversite sınavına hazırlandığım için KPSS için çok yoğun bir hazırlık yapamadım. Ama yine de elimden geleni yapacağım. Bu süreçte çok yoğun olmama rağmen anneme sınav hazırlığında elimden geldiğince destek olmaya çalıştım. Annemin bu yaşta bu sınava girmesi ve pes etmeyip vazgeçmemesi beni çok mutlu etti. Onun adına çok heyecanlıyım. Umarım ikimizin de sınavı çok güzel geçer" diye konuştu.

Birbirlerine başarı dileyen anne ve kız, daha sonra sınav salonlarındaki yerlerini almak üzere binaya girdi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı