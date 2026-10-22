Malatya'da 12. Kitap Fuarı'na ücretsiz otobüsler her saat başı kalkacak

Malatya'da 12. Kitap Fuarı'na ücretsiz otobüsler her saat başı kalkacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Büyükşehir Belediyesi, yarın açılacak 12. Kitap Fuarı'na ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceğini açıkladı. Otobüsler eski belediye alanından her saat başı kalkacak, Doğu istikameti için Hazar Kız Öğrenci Yurdu önünden de ücretsiz ulaşım sağlanacak.
Malatya'da yarın açılacak 12. Kitap Fuarı'na gidecek vatandaşlar için ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Malatya Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 12. Kitap Fuarı yarın ziyaretçilerine kapılarını açacak.
Bu kapsamda, eski belediye alanından saat 09.00'dan itibaren her saat başı otobüs kaldırılacak.
Doğu istikametinden fuara gitmek isteyen vatandaşlar için de Hazar Kız Öğrenci Yurdu önünden ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek.
Kaynak: AA