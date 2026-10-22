Malatya'da 12. Kitap Fuarı'na ücretsiz otobüsler her saat başı kalkacak

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Malatya'da yarın açılacak 12. Kitap Fuarı'na gidecek vatandaşlar için ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Malatya Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 12. Kitap Fuarı yarın ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Bu kapsamda, eski belediye alanından saat 09.00'dan itibaren her saat başı otobüs kaldırılacak.

Doğu istikametinden fuara gitmek isteyen vatandaşlar için de Hazar Kız Öğrenci Yurdu önünden ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek.

Kaynak: AA