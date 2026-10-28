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Malatya Hekimhan'da sağanak yağış, Yeşilpınar Mahallesi'nde taşkına yol açtı

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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kırsal bölgelerde taşkınlara neden oldu. Yeşilpınar Mahallesi'nde bazı bölgelerde sel meydana gelirken mahalle sakinleri zor anlar yaşadı, bölgede yağışların sürdüğü bildirildi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesine etkili olan sağanak yağış, kırsal bölgelerde taşkınlara neden oldu.

Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle Hekimhan ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi'nde bazı bölgelerde sel meydana geldi. Taşkınlar nedeniyle mahalle sakinleri zor anlar yaşarken, bölgede yağışların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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