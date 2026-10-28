Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Malatya'da sağanak kırsalda taşkına yol açtı, Erkenek'te HES kapakları açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da sağanak kırsalda taşkına yol açtı, Erkenek'te HES kapakları açıldı Haber Videosunu İzle
Malatya'da sağanak kırsalda taşkına yol açtı, Erkenek'te HES kapakları açıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da meteoroloji uyarısının ardından etkili olan sağanak, kırsalda taşkınlara neden oldu. Doğanşehir Erkenek'te dere seviyesi yükselirken bazı hidroelektrik santrallerinde tahliye için kapaklar açıldı; kent merkezinde yağışın yarın da sürmesi bekleniyor.

Malatya'da meteorolojinin uyarısının ardından etkili olan sağanak yağış, kırsal bölgelerde taşkınlara neden oldu.

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi Karanlıkdere mevkiinde derelerin su seviyesi yükseldi. Dere yataklarının taşması sonucu bölgede taşkınlar meydana gelirken, bazı hidroelektrik santrallerinde su tahliyesi için kapakların açıldığı öğrenildi. Kent merkezinde de etkisini sürdüren sağanak yağışın yarın da devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlü fenomen evinde ölü bulundu! Son paylaşımı dikkat çekti

Dünyaca ünlü fenomen evinde ölü bulundu! Son paylaşımı dikkat çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar

Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Yardım teklifini 'Acemi değiliz' diyerek reddetti, 2 dakika sonra kaza yaptı! O anlar kask kamerasında

"Acemi değiliz" dedi, 2 dakika sonra kendini asfaltta buldu
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha

Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler

Korumaya o görüntüler soruldu! Sarıgül'ü bitirecek sözler

Ahmet Ümit'ten 'Sis ve Gece'yi izinsiz diziye uyarlayan İranlılara: Telif istemiyorum

Romanını izinsiz diziye çevirdiler! İstediği tek şey para değil
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti

Genç kadını güpegündüz kaçırmaya çalıştı! Çıplak halde yakalandı
Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı

Canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı