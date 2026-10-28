Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Malatya Doğanşehir'de şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Doğanşehir'de şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Malatya Doğanşehir'de şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sabah saatlerinde Malatya-Adıyaman kara yolu Savaklı mevkiinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Adıyaman kara yolu Doğanşehir ilçesi Savaklı mevkiinde meydana geldi. Malatya'dan Adıyaman istikametine seyir halinde olan otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla atarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler

Korumaya o görüntüler soruldu! Sarıgül'ü bitirecek sözler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu

Gece yarısı korkutan haber! Son durumu belli oldu
İsrailli oyuncu Gal Gadot, seçimlerde oy kullandı! Sandık başında rengini de belli etti

İsrail destekçisi Hollywood yıldızı da seçimde oy kullandı

Bengü’den evliliğine dair itiraf: Başarısız oldum

Bengü’den evliliğine dair itiraf: Başarısız oldum
Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi! Sonrası daha da korkunç

Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi! Sonrası daha da korkunç
Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi

Emeklilere ek zam gündemdeyken en düşük maaş için rakam geldi
İsmail Kartal'ın yerine favori aday Montella! Ancak büyük bir engel var

Bunu tahmin edemezdi! Montella'ya hayatının şoku
Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları onlar ödeyecek

Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları ödeyecekler