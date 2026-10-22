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Malatya'da uzaklaştırma kararına rağmen eşini öldüren zanlı gözaltına alındı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kadın, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamazken, gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde eşini bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Yavuz Selim Mahallesi'nde, Perihan A. ile hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi H.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.A, bıçakla eşini yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Perihan A, müdahale rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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