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Malatya'da Tecde Mahallesi'nde otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı

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Malatya'nın Tecde Mahallesi'nde İsmetpaşa Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Yaralanan yaya, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, M.C. idaresindeki 34 SPT 46 plakalı otomobil, Tecde Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan A.A.'ya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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