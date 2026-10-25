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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 3 bin 498 sentetik ecza hapı, 149 gram sentetik kannabinoid, 87 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takip sonucu çalışma gerçekleştirildi. 10 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 3 bin 498 adet sentetik ecza hapı, 149 gram sentetik kannabinoid, 87 gram metamfetamin, 5 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 2 gram esrar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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