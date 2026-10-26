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Hekimhan'da motosikletle otomobil çarpıştı, ağır yaralı sürücü hastanede öldü

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Hekimhan'da motosikletle otomobil çarpıştı, ağır yaralı sürücü hastanede öldü
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dün saat 21.40 sıralarında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.40 sıralarında Hekimhan ilçesi Karadere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre B.Ö. yönetimindeki 66 ACL 658 plakalı otomobil ile Seydi Karaman (68) idaresindeki 44 ADV 173 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Seydi Karaman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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