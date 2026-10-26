Malatya Hekimhan'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kurtarılamadı

Malatya Hekimhan'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Karadere Mahallesi'nde meydana gelen kazada hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
B.Ö. idaresindeki 66 ACL 658 plakalı otomobil ile Seydi Karaman yönetimindeki 44 ADV 173 plakalı motosiklet, Karadere Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Karaman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA