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Malatya'da sağanakta cadde ve sokaklar suyla kaplandı, MASKİ ekipleri çalışıyor

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Malatya'da sağanakta cadde ve sokaklar suyla kaplandı, MASKİ ekipleri çalışıyor
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Malatya'da akşam saatlerinde kent merkezi ve bazı ilçelerde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve yollar suyla kaplandı. Sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar kontrollü ilerledi; MASKİ ekipleri birikintileri açmak için çalışma yürütüyor.

Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde kent merkezi ve bazı ilçelerde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve yollar suyla kaplandı.

Sokak ve caddelerde su birikintilerinin oluştuğu kentte, araç yoğunluğu da yaşandı.

Araçların kontrollü ilerlediği cadde ve sokaklarda, kent sakinleri sağanaktan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerine sığındı.

Kentte sağanak aralıklarla devam ediyor.

Öte yandan, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, su birikintisi olan cadde ve sokakları açmak için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA
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