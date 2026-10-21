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Malatya'da trambüs ile otomobil çarpıştı, kazada 5 kişi yaralandı

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Malatya'da İnönü Mahallesi Buhara Bulvarı'nda trambüs ile otomobilin çarpıştığı kazada trambüsteki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Malatya'da trambüsle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

M.Y.K. idaresindeki 44 AG 017 plakalı trambüs, İnönü Mahallesi Buhara Bulvarı'nda C.Ç. yönetimindeki 02 KU 208 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada trambüste yolcu olarak bulunan S.Y, G.U, M.K, S.C. ve G.Y. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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