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Malatya'daki 12. Kitap Fuarı'nda 300'ü aşkın yayınevi ve yazar okurlarla buluşuyor

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Malatya'daki 12. Kitap Fuarı'nda 300'ü aşkın yayınevi ve yazar okurlarla buluşuyor
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Malatya'da 12. Kitap Fuarı 4. gününde sürüyor; fuarda 300'ün üzerinde yayınevi ve yazar okuyucularla buluşuyor. 'Kitapla Güçlenen Şehir' temasıyla düzenlenen etkinlik, kitapseverlere stantlarda inceleme ve alışveriş imkanı sunuyor; fuar 1 Kasım'a kadar devam edecek.

Malatya'da düzenlenen 12. Kitap Fuarı 4. gününde sürüyor.

Malatya Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 300'ün üzerinde yayınevi ve yazar, okuyucularla buluşuyor.

Bu yıl "Kitapla Güçlenen Şehir" temasıyla düzenlenen fuara gelen kitapseverler, stantlarda yer alan kitapları inceleyip alışveriş yapma imkanı buluyor.

Ziyaretçilerden Taha Yasin Ölmeztoprak, AA muhabirine kitap fuarını sevdiğini ve ailesiyle geldiğini söyledi.

Alışveriş yaptıklarını anlatan Ölmeztoprak, "Her yıl kitap fuarına geliyoruz. Bu yıl da oğlumla geldik. Malatya, depremden sonra ayağa kalkmaya çalışan bir şehir. Böyle etkinlikler, Malatya'nın kültür hayatına önemli katkılar sağlıyor. Biz de istifade etmeye çalışıyoruz." dedi.

Fuar, 1 Kasım'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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