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Malatya'da sokak ortasında eşini 8 bıçakla öldüren zanlı yakalandı

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Malatya'da sokak ortasında eşini 8 bıçakla öldüren zanlı yakalandı
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Malatya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen 63 yaşındaki Hasan A, 61 yaşındaki eşi Perihan A'yı sokak ortasında 8 bıçak darbesiyle öldürdü. Yaklaşık 1,5 saat süren polis takibinin ardından yakalanan şüpheli, eşini öldürdüğü bıçakla boğazını keserek ağır yaralandı.

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen 63 yaşındaki Hasan A, 61 yaşındaki eşi Perihan A'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaların ardından yakalanan şüpheli, eşini öldürdüğü bıçakla boğazını keserek ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Hasan A, eşi Perihan A'yı Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi'nde sokak ortasında bıçakladı. Vücuduna 8 bıçak darbesi alan kadın ağır yaralanırken, şüpheli olayın ardından araçla kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 5 çocuk annesi Perihan A, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS TAKİBİNDE KENDİNİ YARALADI

Olayın ardından kaçan Hasan A'nın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saat sonra polis takibi sonucu Güney Kuşak yolunda yakalanan şüpheli, eşini öldürdüğü bıçakla boğazını kesti. Ağır yaralanan Hasan A, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan A'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, araç üzerinde delil araştırması yaptı.

Kadın cinayeti ve sonrasında yaşananlarla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA
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