Malatya Doğanşehir'de cami-aile buluşması Rahman Camii'nde yapıldı

Malatya Doğanşehir'de cami-aile buluşması Rahman Camii'nde yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Doğanşehir'de 'Şehirlerin Kalbi Camide Buluşuyoruz' projesi kapsamında TOKİ 3. Etap Rahman Camii'nde cami-aile buluşması düzenlendi. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi; ilk yardım, bilinçli sosyal medya, dolandırıcılıkla mücadele ve İslam'da aile değerleri anlatıldı.
Malatya Doğanşehir'de, "Şehirlerin Kalbi Camide Buluşuyoruz" projesi kapsamında cami-aile buluşması programı düzenlendi.
Doğanşehir İlçe Müftülüğü tarafından TOKİ 3. Etap Rahman Camii'nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Programda, İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından Heimlich manevrası ve ilk yardım, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından bilinçli sosyal medya kullanımı, Cumhuriyet Savcısı tarafından dolandırıcılıkla mücadele, Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu tarafından ise İslam'da aile ve aile değerleri konularında bilgilendirme yapıldı. Programa katılan Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur da birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen program, yatsı namazının kılınmasının ardından yapılan ikramlarla sona erdi. "Şehirlerin Kalbi Camide Buluşuyoruz" projesi kapsamında düzenlenen buluşmaların her hafta devam ettiği belirtildi.