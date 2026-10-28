Malatya Hekimhan'da 48 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Malatya Hekimhan'da 48 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hekimhan ilçesinde hakkında 48 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Şahsın ikametinde 970 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 2 cep telefonu ele geçirildi, şahıs cezaevine teslim edildi.
Malatya'da hakkında 48 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hekimhan ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde, hakkında 48 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda 970 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, cezaevine teslim edildi.