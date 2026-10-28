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Malatya Hekimhan'da 48 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Malatya Hekimhan'da 48 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hekimhan ilçesinde hakkında 48 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Şahsın ikametinde 970 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 2 cep telefonu ele geçirildi, şahıs cezaevine teslim edildi.

Malatya'da hakkında 48 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hekimhan ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde, hakkında 48 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda 970 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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