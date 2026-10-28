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Malatya'da otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Y.K'nin kullandığı 46 AAN 837 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolunun Savaklı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü Y.K. ile M.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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