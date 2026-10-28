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Cumhuriyet’le yaşıt! 103 yaşındaki Nazife nine 29 Ekim’i pastayla kutladı

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Cumhuriyet’le yaşıt! 103 yaşındaki Nazife nine 29 Ekim’i pastayla kutladı
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Malatya’da yaşayan ve Cumhuriyet’le aynı yıl dünyaya gelen 103 yaşındaki Nazife Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı pastayla kutladı. 6 Şubat depremlerinde evi ağır hasar gören ve bir süre Elazığ’da yaşayan Gül, TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutuna yerleşti. Gül’ü, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün ziyaret etti.

Malatya’da 103 yaşındaki Nazife Gül, Cumhuriyet’in 103. yılını kendi yaşını taşıyan bir pastayla kutladı. Depremin ardından yeniden Malatya’ya dönen Gül, oğlu ve geliniyle birlikte yaşıyor.

CUMHURİYET’LE AYNI YIL DÜNYAYA GELDİ

1 Mart 1923'te dünyaya gelen Gül’ün yaşadığı ev, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gördü.

Depremlerin ardından oğlu ve geliniyle Elazığ’a yerleşen Gül, devletin sağladığı kira desteğiyle burada yaşadı. TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutunun teslim edilmesinin ardından ise Malatya’ya geri döndü.

7 ÇOCUĞU, 20 TORUNU VAR

Oğlu ve geliniyle Battalgazi ilçesindeki Çamurlu TOKİ Konutları’nda yaşayan Gül’ün 7 çocuğu ve 20 torunu bulunuyor.

“103 YAŞINDA” YAZILI PASTA

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün tarafından ziyaret edilen Gül, üzerinde “103 yaşında” yazılı pastayla Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Kaynak: AA
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