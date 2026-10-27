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Meteoroloji Malatya'da güney kesimlerde çok kuvvetli sağanak uyarısı yaptı

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Meteoroloji Malatya'da güney kesimlerde çok kuvvetli sağanak uyarısı yaptı
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya genelinde kuvvetli, güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. Yağışların 28 Ekim 00.00'dan 29 Ekim 10.00'a kadar süreceği belirtilirken ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum riskine karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya genelinde kuvvetli, kentin güney kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yağışların 28 Ekim Çarşamba günü saat 00.00'dan 29 Ekim Perşembe günü saat 10.00'a kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi. Uyarıda, Malatya genelinde kuvvetli, Pütürge, Battalgazi, Kale, Yeşilyurt, Doğanyol ve Doğanşehir ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin edildiği kaydedildi.

Vatandaşlara tedbir çağrısı

Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Açıklamada, ayrıca ulaşımda aksamalar ve hortum riskine karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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