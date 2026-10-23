Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İmaj Altyapı sahibinin intiharı sonrası Malatyalı esnaf alacaklarını tahsil edemedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İmaj Altyapı sahibinin intiharı sonrası Malatyalı esnaf alacaklarını tahsil edemedi Haber Videosunu İzle
İmaj Altyapı sahibinin intiharı sonrası Malatyalı esnaf alacaklarını tahsil edemedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da altyapı projeleri yürüten İmaj Altyapı'nın sahibinin yaklaşık 20 gün önce yaşamına son vermesinin ardından esnaf, taşeron ve tedarikçiler alacaklarını tahsil edemedi. Esnaf, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü önünde mağduriyetin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) – İmaj Altyapı Üstyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Cankurtaran'ın yaşamına son vermesinin ardından, firmadan alacaklarını tahsil edemeyen Malatyalı esnaf, taşeron ve tedarikçiler, mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Malatya'da altyapı projeleri yürüten İmaj Altyapı Üstyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Cankurtaran'ın yaklaşık 20 gün önce hayatını kaybetmesinin ardından, firmadan ödeme alamadıklarını belirten esnaf, taşeron ve tedarikçiler mağduriyet yaşadıklarını bildirdi. Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan nakliye, yemek ve altyapı sektörü temsilcileri, alacaklarını tahsil edemediklerini belirterek, çok sayıda çalışanın da bu durumdan etkilendiğini ve yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.

Bir bir taşeron firma yetkilisi, şunları ifade etti:

"İmaj, Atfa ve Egemen firmasında altyapı işi yapıyorum. Akçadağ'ın köylerinde, köylerin altyapı içe suyu kanalizasyon işlerini yapıyorum. Firmanın sahibi 20 gün önce intihar etti. Biz esnaflar, hepimiz mağduruz. Paramızı alamadık. Yani muhatap olunmasını istiyoruz. Sorunumuz bu. Çok mağduruz. Bir sürü işçi arkadaşımız da var. Onları biz buraya toplamadık. Kendimiz geldik, dile getirelim. Yani çok mağduruz. Daha bizden hariç bir sürü arkadaş var. Hepsi mağdur. ya biz paramızı alamadık."

Nakliye işi yapan başka bir esnaf ise şöyle konuştu:

"Biz Malatya esnafları olarak İmaj Altyapı firmasından dolayı alacaklarımızı alamadık. Firmanın sahibi intihar ettiği için sıkıntı çekiyoruz. Malatyalı esnaf olarak Malatya'daki büyüklerimizden bize destek olmalarını istiyoruz. Sesimizin duyurulmasını, gerekirse Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sesimizin duyurulmasını, gereğinin yapılmasını istiyoruz. Biz icra takiplerimizi başlattık. Ama gelecek vadeli çekleri var bu adamların elimizde. Hak edişe bağlanmamış alacaklarımız var. Bu konuda devletimizin, bu ihaleyi yapan makam olarak, bize destek olmasını bekliyoruz. Bu işten çok mağduriyet oluşuyor. Çok fazla kişi etkilendi. Benim firma olarak 100'e yakın çalışanım var. Biz bu konuda çok sıkıntı çekiyoruz. Bize destek olmalarını istiyoruz. "

Şirketin yemek tedariğini yapan başka bir esnaf ise "Yemek firmasıyız. Biz bu firmanın 3 yıldır yemek tedarikçisiyiz. Bunun bütün köylerine biz yemek hizmeti yaptık. İleriye dönük 5 ay vadeli çekleri vardı. İlk çek gününde iş sahibi intihar etti ve bu intihardan dolayı çok mağduriyet yaşıyoruz. İleriye dönük çeklerimiz var. Bu çekleri ödemek için çok zorlanacağız. Bunun için devletimizden yardım bekliyoruz. Bu işe birinin sahip çıkması lazım" diye konuştu.

Taşeron inşaat işi yapan bir firma yetkilisi ise şunları söyledi:

"Ben de arkadaşlar gibi İmaj mağduruyum. Yaklaşık piyasada 200-250 milyon bir çek var Malatya'da. Biz şu an mağduruz. Yetkililere, sesimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çağrımızdır. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Mağdur sayısı yaklaşık 100 kişi vardır Malatya'da. Çalışanlarla birlikte yaklaşık 1000 kişi de bulur. 1000 kişi kadar şu an mağdur insan var. Yetkililerden bize bir el atmalarını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu son bölüme kadar yer alıyor

Yeni sezon yayınlandı! Tutuklu Beşikçioğlu’nun akıbeti belli oldu
Şişli Kurtuluş’ta taksiciyle tartışan kadın aracın üstüne çıktı: O anlar kamerada

Ne yaptıysa ikna edemedi! Kadın müşteri taksiciyi çileden çıkardı

Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 ölü, 5 yaralı

Zonguldak'ta maden ocağında patlama! Ölü ve yaralılar var
İlişkiyi bitiren kıyafet uyarısı

İlişkiyi bitiren kıyafet uyarısı
MESEM'lerde 36 milyon liralık vurgun iddiası! Eski okul müdürleri dahil 22 kişi tutuklandı

Yüz kızartıcı suçtan tutuklama! Aralarında eski okul müdürleri de var
Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası

Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Ölü bulduğu adamın evine çöktü! Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı

Polis memuru ölü bulduğu adamın evine çöktü