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Malatya'da 89 ekip okul ve öğrenci yurdu çevresinde denetim gerçekleştirdi

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Malatya Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul ve öğrenci yurtlarının çevresinde 225 personelle denetim yapıldı. Denetimlerde 115 okul ve 13 yurt çevresi kontrol edilirken 1558 araç denetlendi, 6 bin 848 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Malatya'da okul ve öğrenci yurtlarının çevresinde 225 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Malatya Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla 89 ekibin katılımıyla denetim yapıldı.

Denetimlerde 115 okul ve çevresi ile 13 öğrenci yurdu ve çevresi kontrol edildi.

Ekipler, 1558 aracı denetledi, 6 bin 848 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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