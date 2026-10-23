AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Malatya'da konuştu:

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Son dönemlerde yaşanan sermaye piyasalarındaki, özellikle fonlarda yaşanan bazı olumsuz, bazı usulsüzlükler, yolsuzluklar onların üzerine gidiyoruz." dedi.

Güler, Malatya Nikah Sarayı'nda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti MKYK üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililerin katılımıyla düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, bugün Malatya'da sahada olduklarını, esnafla, şehit ve gazi aileleriyle, sivil toplum örgütleriyle bir araya gelip varsa şikayetleri, önerileri dinleyeceklerini, elde edilen bilgileri teşkilat başkanlığıyla paylaşacaklarını belirtti.

2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin TBMM'ye sunulduğunu, bütçenin büyüklüğünün 550 milyar dolara denk gelen 27 trilyon 276 milyar lira olduğunu dile getiren Güler, AK Parti'nin 2002 yılında iktidara geldiğinde ülkenin gayri safi milli hasılasının 235 milyar dolar olduğunu anımsattı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin üzerinden 3 yıl geçmeden Malatya'nın ayağa kalktığını, koşmaya başladığını, kentsel dönüşümle birlikte bu sürede ilde 125 bin konutun üretildiğini ifade eden Güler, 1984'te kurulan TOKİ'nin 2003 yılına kadar 41 bin 500 bağımsız bölüm ürettiğini söyledi.

Bugünlere kolay gelinmediğini ifade eden Güler, şöyle konuştu:

"Daha bunun Hatay'ı, Kahramanmaraş'ı, Adıyaman'ı, Gaziantep'i, Adana'sı var. Bizim Sivas Gürün bile var. Bir ay önce eylül ayında Gürün'de 384 konut üretilmiş. Hamaset kolay. Herkese laf yetiştirmek kolay. Muhalefet atıp tutuyorlar, 'onu yapacağız, böyle yapacağız.' Neyle yapacaksın, kaynağın ne, yok. Soruyoruz, kocaman soru işaretleri. Herkese mavi boncuk.

Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ayağı yere basan, gerçekçi, hayatın şartları, hakikat neyi gerektiriyorsa o düzlemde gece gündüz çalışıyoruz. Eldeki imkanları büyütmeye çalışıyoruz. Kimseye yalan söylemiyoruz, kandırmıyoruz, boş vaatlerde bulunmuyoruz. Bazı şehirlere gidip görüyoruz. Şehrin perişanlığını görünce aklımıza bazı şeyler düşüyor. Özellikle Mersin'e, Adana'ya Antalya'ya gittiğimizde. CHP'li belediyeler genelde var. 2024 seçimlerine giderken ne vadetmiş, seçimde ne söylemiş. 3 yıl geçmiş üzerinden ne var ortada. Bol hamaset, bol yalan. Bir de 'efendim merkezi hükümetten yeterli destek görmüyoruz.' Bütçeyi nasıl kullanıyorsun, nereye harcıyorsun, hangi hizmeti gerçekleştiriyorsun bunun cevabını ver. Anca atıp tutma, 'öyle değil böyle değil'. Maalesef bir şeyi de beğendiremiyoruz. Bakın 27 trilyon 276 milyar liralık bütçenin en büyük payı Milli Eğitim'in, yaklaşık 4 trilyon. sağlık yaklaşık 4 trilyon, tarım 2,5 trilyon, sosyal yardım 1,3 trilyon. Derdimiz aziz milletimiz. Sayın Cumhurbaşarımızın bizlere tavsiyesi, bizlere talimatı. 86 milyon aziz milletimizin tamamına elimizdeki tüm imkanlarla beraber en yüksek seviyede hizmet etmeye devam edeceğiz. Gecemizi gündüzümüze katacağız. Asla yorulmayacağız, asla boş işlerle uğraşmayacaz. Muhafeletin yaptığı gibi bol vaatler, yalan yanlış ifadeler, hamaset asla yapmayacağız. Hakikatten ayrılmayacağız."

"Çok özel bir kanun çıkarttık"

Son dönemde bir süreç yaşandığını, bunu da unutmadıklarını ve asla unutmayacaklarını ifade eden Güler, şöyle devam etti:

"Kim bize yanlış yapmışsa, kimin yanımızda, yöremizde olduğuna bakmaksızın yanlışı varsa, başka hesaplar peşindeyse onların da gereğini yapacağız merak etmesinler. Bizlerin asla aramızda farklı niyet taşıyan, bizlere hastalık bulaştırmaya çalışanlara da izin vermeyeceğiz. Bunu da açık yüreklilikle, samimiyetle ifade ediyorum.

Dün Meclis'te bir kanun çıkarttık. Son dönemlerde yaşanan sermaye piyasalarındaki özellikle fonlarda yaşanan bazı olumsuz, bazı usulsüzlükler, yolsuzluklar onların üzerine gidiyoruz. Çok özel bir kanun çıkarttık. Mağdur olabilecek, olumsuz etkilenebilecek vatandaşlarımızı, yatırımcılarımızı da yaşadıkları bu olumsuzlukları ortadan kaldıracak bir kanunu çıkardık. İnşallah önümüzdeki haftayla beraber uygulamaya da geçecek. Sermaye piyasalarımızın çok daha güçlü, çok daha güvenilir, bu tür usulsüzlüklere ve piyasa korkutucu eylemlere sebebiyet verecek, engelleyecek ve bundan sonra da bunu alışkanlık edecek kimseye de fırsat vermeyeceğiz."

Kaynak: AA