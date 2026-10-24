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Zeynel Emre, Malatya'da emekli ve asgari ücretlilerin alım gücüne dikkat çekti

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Zeynel Emre, Malatya'da emekli ve asgari ücretlilerin alım gücüne dikkat çekti
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Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Malatya İl Başkanlığı kongresine katıldı. Emre, emekli ve asgari ücretlilerin alım gücünün 25 yıl öncesine kıyasla beşte bir seviyesinin altına düştüğünü öne sürdü.

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Malatya İl Başkanlığının kongresine katıldı.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yeni Partinin iyi bir yolda olduğunu, Türkiye'nin köklü sorunlarına çözüm bulacaklarını belirten Emre, seçmenlerin kendilerine oy verme potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Emre, emekli ve asgari ücretlilerin alım gücünün 25 yıl öncesine kıyasla beşte bir seviyesinin altına düştüğünü öne sürdü.

İktidara yakın olduklarını savunan Emre, partililere azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmeleri çağrısında bulundu.

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da partisinin her görüşten insana açık olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
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