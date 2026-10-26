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Elazığ-Malatya karayolunda 3 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

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Elazığ-Malatya karayolunda 3 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Elazığ-Malatya karayolunda 3 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
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Elazığ-Malatya karayolunda 3 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. AFAD ekipleri cansız bedeni tırdan çıkarırken, cenaze Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da 3 tırın çarpışması sonucu ortalık adeta savaş alanına dönerken kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ-Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 23 AEP 229, Mehmet Tuzcu yönetimindeki 78 ABN 235 ile R.C. hakimiyetindeki 27 AUZ 025 plakalı tırlar çarpıştı. Kazada, Tuzcu olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine, olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şahsın cansız bedeni tır içerisinden AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı.

Tuzcu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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