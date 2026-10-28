Malatya Doğanşehir Erkenek'te taşkın nedeniyle bazı konteynerler su altında kaldı

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Malatya'da etkili olan sağanak yağış derelerin taşmasına neden oldu. Doğanşehir ilçesinde bazı konteynerleri su bastı.

Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde dereler taştı. Taşkın nedeniyle bölgedeki bazı konteynerleri su bastı. Bölgede yağışların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı