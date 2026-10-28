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Malatya Doğanşehir Erkenek'te taşkın nedeniyle bazı konteynerler su altında kaldı

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Malatya Doğanşehir Erkenek'te taşkın nedeniyle bazı konteynerler su altında kaldı Haber Videosunu İzle
Malatya Doğanşehir Erkenek'te taşkın nedeniyle bazı konteynerler su altında kaldı
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Malatya'da etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde dereler taştı. Taşkın sonucu bölgedeki bazı konteynerleri su bastı; yağışların bölgede devam ettiği öğrenildi.

Malatya'da etkili olan sağanak yağış derelerin taşmasına neden oldu. Doğanşehir ilçesinde bazı konteynerleri su bastı.

Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde dereler taştı. Taşkın nedeniyle bölgedeki bazı konteynerleri su bastı. Bölgede yağışların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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