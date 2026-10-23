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Oktay Demirci, Sanatçı Kartı'nı Malatya İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili'nden aldı

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Oktay Demirci, Sanatçı Kartı'nı Malatya İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili'nden aldı
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Oktay Demirci, Kültür ve Turizm Bakanlığının değerlendirmesiyle 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' unvanına layık görülüp Sanatçı Kartı aldı. Demirci, kartını Malatya İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ayhan Karademir'den teslim aldı.

Türk halk müziği sanatçısı Oktay Demirci, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" unvanına layık görülerek Sanatçı Kartı almaya hak kazandı.

Geleneksel ses icracılığı alanında yürüttüğü çalışmalarla tanınan Demirci'nin, Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen değerlendirmelerde geleneksel icra teknikleri ve mesleki yetkinliği incelendi. Değerlendirme Kurulunun incelemelerinin ardından sanatçıya Sanatçı Kartı verilmesi uygun görüldü.

Aldığı unvandan dolayı memnuniyetini ifade eden Demirci, geleneksel ses icrasının özgün yapısını koruyarak gelecek nesillere aktarmanın önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, kendisini bu unvana layık gören Bakanlık yetkilileri ve Değerlendirme Kuruluna teşekkür etti.

Oktay Demirci, Sanatçı Kartı'nı Malatya İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ayhan Karademir'den teslim aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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