Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Jandarma bot timi Karakaya Barajı'nda 617 kilometrelik kıyıda 7/24 görev yapıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Jandarma bot timi Karakaya Barajı'nda 617 kilometrelik kıyıda 7/24 görev yapıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jandarma Asayiş Bot Timi, Karakaya Barajı'nda 617 kilometrelik kıyı şeridinde kaçak avcılık, denetim ve arama kurtarma için 7 gün 24 saat görev yapıyor. Malatya, Elazığ ve Diyarbakır kıyılarında görev yaparken Astsubay Çakır barajın yüzde 92'sinde 7/24 çalıştıklarını söyledi.

Malatya, Elazığ ve Diyarbakır sınırlarındaki Karakaya Barajı'nda görev yapan Jandarma Asayiş Bot Timi, 617 kilometrelik kıyı şeridinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, kaçak avcılığı önlemek ve su üstü araçlarını denetlemek için mesai yapıyor.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı'nın Kale ilçesindeki sorumluluk sahasında konuşlandırılan tim, Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan ve iyi derecede yüzme bilen personelden oluşuyor.

Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'ın baraj kıyılarında görev yapan ekipler, yaklaşık 10 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde, 5 bin 200 kilogram ağırlığında ve 500 beygir gücündeki botla denetimlerini sürdürüyor.

Tim, Karakaya Barajı üzerinde Malatya ile Elazığ arasında uzanan Fırat Demir Yolu Köprüsü ile doğu-batı aksında 16 ili birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü çevresinde de kontroller gerçekleştiriyor.

Jandarma Asayiş Bot Timi'nde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Batuhan Çakır, AA muhabirine barajda gece gündüz görev yaptıklarını söyledi.

Asayiş bot timlerinin sorumluluk bölgelerinde su üstü hareket kabiliyetiyle emniyet ve asayiş hizmeti yürüttüğünü belirten Çakır, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yasa dışı avcılığın önlenmesi ve ihlallerle ilgili yasal işlem yapılmasının da görevleri arasında bulunduğunu ifade etti.

Çakır, göl, baraj ve su üstü ulaşımına elverişli akarsularda seyreden araçların denetlendiğini, yardım çağrılarına müdahale edildiğini kaydetti.

Sorumluluk alanında 617 kilometrelik kıyı şeridi

Karakaya Barajı'nda "yüzen karakol" görevi yaptıklarını anlatan Çakır, sorumluluk sahalarının Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'ın kıyı kesimlerini kapsadığını belirtti.

Çakır, Malatya'da Arguvan, Arapgir, Pütürge, Doğanyol, Kale, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde 342 kilometre, Elazığ'ın Sivrice ve Baskil ilçelerinde 261 kilometre, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde ise 14 kilometre kıyı şeridinden sorumlu olduklarını bildirdi.

Ticari balıkçılık faaliyetlerini takip ettiklerini ve kaçak avcılıkla mücadele ettiklerini dile getiren Çakır, "Karakaya Barajı'nın yüzde 92'sinde 7 gün 24 saat esasına göre görevlerimizi icra etmekteyiz." dedi.

Yangın ve boğulma vakalarında da görev yapılıyor

Denetimlerde teknolojik imkanlardan yararlandıklarını belirten Çakır, özellikle gece seyirlerinde teknelerde bulunması gereken ışıklı ikaz ekipmanlarını kontrol ettiklerini aktardı.

Karadan denetim yapılması güç alanlarda da görev yürüttüklerini ifade eden Çakır, teknelerde meydana gelebilecek yangınların önlenmesine yönelik kontroller gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Çakır, botta bulunan sonar cihazı sayesinde boğulma vakalarında yer tespiti ve yaklaşık derinlik ölçümü yapabildiklerini belirterek, su altı ve arama kurtarma ekiplerine bilgi verdiklerini, çalışmaların ilgili birimlerle koordineli yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'te hazırlıklar başladı! 1 milyon kişinin borcu silinecek

Meclis'te hazırlıklar başladı! 1 milyon kişinin borcu silinecek
Zeytinburnu’nda iki grup arasında silahlı kavga! Mermi evin camını kırarak içeri girdi

Gecenin bir vakti yaptıklarına bakın! Mahallelinin yüreği ağzına geldi
Mehmet Şef mutfaktan çıktı, Kubat’la türkü söyledi

Mehmet Şef'i hiç böyle görmediniz!
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?

Baro seçimlerine damga vuran protesto
Derbi öncesi Fenerbahçe'de 2 eksik! Mert Müldür dönüyor, İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i belli oldu

Derbi öncesi Fenerbahçe'de 2 eksik! Milli yıldız geri dönüyor
Fransa'daki yağmacıya 'Yaptığın haram' dedi! Kadının cevabı şaşırttı

Yağmalarken yakalandı! "Haram" uyarısına bakın ne yanıt verdi
Kraliyet ailesini sarsan skandal: Meghan Markle'ın babası hakkında çocuk istismarı iddiası

Öz oğlu ihbar etti! Meghan Markle'ın babasına mide bulandıran suçlama